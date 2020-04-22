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İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an! Sürücü art arda makas attı trafiği tehlikeye soktu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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TRAFİKTE TEHLİKELİ AN! BU SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİ ELLERİNDEN ALINMALI

karayolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü diğer araçlara aldırmadan art arda makaslar attı. Sorumsuz sürücü bu hareketiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

'daki mevkiinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü art arda makaslar atarak diğer araçları solladı.
İstanbul E-5 karayolunda tehlikeli an! Sürücü art arda makas attı trafiği tehlikeye soktu | Video İSTANBUL E-5 KARAYOLUNDA TEHLİKELİ AN! SÜRÜCÜ ART ARDA MAKAS ATTI TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU | VİDEO

TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU


Sürücü, bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı.

Sürücünün art arda attığı anlarda bir kaza yaşanmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

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