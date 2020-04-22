22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van’da 39 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 39 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
TAM 39 KİLO! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 39 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Nisan 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çaldiran ilçesi Aşağı Gülderen Mahallesi Dayanç mezrası arazisinde arama yapıldığı belirtildi.

39 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

madde arama köpeği İbre'nin de katıldığı operasyonda, 39 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA