Van’da 39 kilo eroin ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 39 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Nisan 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çaldiran ilçesi Aşağı Gülderen Mahallesi Dayanç mezrası arazisinde arama yapıldığı belirtildi.
39 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu madde arama köpeği İbre'nin de katıldığı operasyonda, 39 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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