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22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 119 kişinin hayatını kaybettiğini, 1488 kişinin ise iyileştiğini açıkladı. Türkiye'de corona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Yurt dışından getirilen vatandaşlar yurtlarda gözlem altına alınıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 565 bini aşarken, 177 bin kişi hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 22 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:41Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:52