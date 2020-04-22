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Haberler Galeri 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu

22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 119 kişinin hayatını kaybettiğini, 1488 kişinin ise iyileştiğini açıkladı. Türkiye'de corona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Yurt dışından getirilen vatandaşlar yurtlarda gözlem altına alınıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 565 bini aşarken, 177 bin kişi hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 22 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:52
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22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana virüse karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel verileri gösteren corona virüsü tablosu paylaşıldı. Dünya genelinde corona virüsü bulaşan kişi sayısı 2 milyon 565 bini aştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? İşte 22 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

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22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI...

Türkiye'de 21 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 95.591 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 2.259 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.865, toplam entube hasta sayısı 1.006 olarak açıklanırken, 14.918 hastanın iyileştiği bildirildi.

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22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

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KamuAjans
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22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sürecine ilişkin "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, "gelinen noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladıklarını gördüklerini" ifade etti.

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22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu

Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik." diye konuştu.