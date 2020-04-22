Ramazan sofralarında 'israftan kaçının' uyarısı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz, "Ramazan ayında iftar ve sahur sofraları mütevazı olmalı. Sofralarda israftan kaçınalım." dedi.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının oruç ve Kur'an ayı olduğunu söyledi.
İnsanların ramazan ayının iklim ve bereketinden faydalanması gerektiğini belirten Yılmaz, "Müslümanlar bu ayı dolu dolu geçirmeli. Kur'an-ı Kerim bu ayda bol okunmalı ve iyi anlaşılmalı." diye konuştu.
Yılmaz, ramazanın insanlara farkındalığı öğretme ayı olduğunu aktararak, "Bu ay, aç olanın, yoksul olanın halinden anlama ayı olması nedeniyle de önemlidir. Allah bize sunmuş olduğu bütün imkanları israf etmeden, en uygun ve verimli şekilde kullanmamızı emrediyor. İsraf, dinimizde haramdır. Bundan dolayı nimetleri israf olacak şekilde hoyratça kullanmamalıyız. Özellikle ramazanda iftar ve sahur sofralarında israf oldukça fazla. Oysaki ramazan bize israfı ve farkındalığı öğretmek için geliyor. Bundan dolayı ramazan ayında iftar ve sahur sofraları mütevazı olmalı. Sofralarda israftan kaçınalım. Burada önemli olan yemekleri çeşitleri ve sofranın zengin gözükmesi değildir. Oruç tutuyorum diye çok yemek yapmak ve israfa varmak, dinimizin kurallarına uymaz." ifadelerini kullandı.
"RAMAZANDA İYİLİKLERE YÖNELMELİYİZ"
Yılmaz, ramazan ayında diğer aylarda olmayan ibadetlerin olduğunun altını çizerek, "Mesela 5 vakit namaz dışında teravih bu ay oluyor. İslamın 5 temel emrinden 4 tanesini bu ay daha yoğun şekilde ibadet yaparak yaşıyoruz. Bu ayda yapılan ibadetler bize yoğun bir arınma iklimi sunuyor. Ramazanda kötülerden uzaklaşıp, iyiliklere yönelmeliyiz. İbadetlerin asıl amacı Allah'a yakınlaşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İslam dininde kimin oruç tutup tutamayacağının belirtildiğini vurgulayan Yılmaz, "Doktorların kendisine sağlık açısından oruç tutmasının zararlı olduğunu söyledikleri kimseler, hastalıkları sürecinde tutmayıp daha sonra oruçlarını tutabilirler veya hiç düzelme imkanı olmayanlar ise fitre vererek oruç sorumluluğundan düşerler." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri!
- Sonbahar-kış operasyonlarında 112 terörist etkisiz hale getirildi
- O apartman karantinaya alındı
- Ramazan öncesi et fiyatları nasıl?
- Ramazan öncesi et fiyatları nasıl?
- 47 bin liralık halay!
- WhatsApp'a koronavirüs etkisi: 2 güncelleme birden geliyor
- Yasak öncesi görüntülendi! 'Su' kuyruğu
- Fatma nineden büyük fedakarlık!
- Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu
- SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!
- Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?
- 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?