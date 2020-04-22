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Batman'da bir köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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BATMAN'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Kaymakamlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Batman'ın Sason ilçesindeki bir köyün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı belirtildi.

Batman'ın Sason ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Gürgenli köyünün karantina alınmasına karar verildiği belirtildi.

Köy halkından zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istenen açıklamada, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

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