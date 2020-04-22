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Romanya'da koronavirüs tedbirleri 15 Mayıs'tan itibaren hafifletilecek

salgınıyla mücadelede sert önlemler hayata geçiren Romanya'da 15 Mayıs'tan itibaren tedbirler hafifletilecek. Romanya'da son verilere göre Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 710, iyileşen hasta sayısı 2 bin 406 ve vefat sayısı 519 düzeyinde bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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ROMANYA'DA KORONA TEDBİRLERİ HAFİFLETİLECEK

Yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sert önlemler hayata geçiren Romanya'da 15 Mayıs'tan itibaren tedbirler hafifletilecek.

Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü halin ilan edildiği 16 Mart'tan bu yana kademeli olarak sıkı önlemleri hayata geçiren hükümetin 15 Mayıs'tan itibaren tedbirleri gevşeteceğini açıkladı.

Halka 15 Mayıs'a kadar evlerinde kalmaları çağrısı yapan İohannis, o tarihten itibaren izin alma zorunluluğu olmadan insanların özgürce dolaşabileceklerini bildirdi.

Kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun ise gelecek yıla kadar devam edebileceğini belirten İohannis, geniş katılımlı etkinliklere de bir süre daha müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Romanya'da son verilere göre Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 710, iyileşen hasta sayısı 2 bin 406 ve vefat sayısı 519 düzeyinde bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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