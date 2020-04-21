Türk Hava Yolları 4 ülkedeki Türkleri ülkeye getirdi

Türk Hava Yolları, koronavirüsle mücadele kapsamında Türk vatandaşlarını yurda getirmeye devam ediyor. THY Belçika, Macaristan, Kosova ve Arnavutluk'taki Türkleri ülkeye getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kosova ve Arnavutluk'ta kalan Türkiye vatandaşları, Kosova'nın başkenti Priştine'den Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

BÜYÜKELÇİ YÖRÜK UĞURLADI

Arnavutluk'ta bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve büyükelçilik yetkililerinin katılımıyla, Kosova'nın başkenti Priştine'ye uğurlandı.

Tahliye uçuşu için Arnavutluk'tan Priştine'ye gelen 27 Türk ve 1 Gürcistan vatandaşı ile Kosova'da bulunan 75 Türk vatandaşının bindiği özel sefer yapan THY uçağı yerel saatle 20.30'da Ankara'ya hareket etti.

Başkent Tiran'dan karayolu ile hareket eden vatandaşları uğurlayan Büyükelçi Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt dışında çeşitli ülkelerde mahsur kalmış olan vatandaşların Türkiye'ye geri gönderme operasyonunun ikincisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yörük, şunları kaydetti:

"Aslında bakacak olursanız bu insani boyutuyla, insani yardımlar boyutuyla çok büyük bir operasyon. Çok şükür Türkiye devleti o kadar güçlü o kadar kapasitesi yüksek bir devlet ki böyle bir kriz döneminde bile, uluslararası küresel krizin yaşandığı bir dönemde bile yurt dışındaki, değişik ülkelerdeki vatandaşlarına sahip çıkıp onlara bir şekilde vatanlarına geri dönme imkanını temin etti."

Büyükelçi Yörük, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarına değil, pek çok ülkeye de insani yardımları sürdürdüğünü ve şu ana kadar 144 ülkeden koruyucu malzeme ve tıbbi yardım talebi olduğunun altını çizdi.

MACARİSTAN

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Macaristan'dan 123 Türk vatandaşını taşıyan 4249 sefer sayılı THY uçağı, Bingöl Havalimanı'na indi.

Görevlilerce karşılanan yolculara maske dağıtıldı.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ve belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Yolcular, bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organizasyonu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Yurt dışından getirilenler, daha sonra, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmek üzere bekletilen otobüslere alındı.

BELÇİKA

Belçika'da bulunan 328 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Belçika'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Trabzon Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından pasaport kontrolü yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.

Belçika'dan getirilen 328 Türk vatandaşından 250'si polis eşliğinde kara yolu ile Gümüşhane'ye, 78 yolcu ise Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu'na götürülecek.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.