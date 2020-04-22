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Kosova'dan Uşak'a geldiler Türk bayrağı salladılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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KOSOVA'DAN UŞAK'A GELDİLER TÜRK BAYRAĞI SALLADILAR

’da bulunan 103 Türk vatandaşı, karantinada tutulmak üzere Uşak’a geldi. Yurda götürülmek üzere olan vatandaşlar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce otobüsten salladı.

Geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve (Covid-19) salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan pek çok vatandaş için ilk tahliye geçtiğimiz gün gerçekleşmişti. İlk kafilenin ardından Uşak'a ikinci kafile de getirildi. Bu kapsamda 'dan yola çıkan 103 Türk vatandaşı saat 23.30'da Uşak Havalimanı'na indi. Burada sağlık taramaları yapılan vatandaşlar alınan tedbirler eşliğinde otobüslere bindirildi.

Havaalanından çıkıp yurda götürülmek üzere olan ve o esnada otobüslerde bekleyen vatandaşlar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce salladı. 14 gün karantinada tutulmak üzere Latife Hanım Kız Yurdu'na getirilen vatandaşların mutlu olduğu görüldü.

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