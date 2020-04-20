Tekirdağ'da inanılmaz olay! Koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kez hastaneden kaçtı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan M.K.(34), pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti.

Çorlu'da yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.'yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

YENİDEN KAÇTI, PİŞMAN OLUP DÖNDÜ

M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı. Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.