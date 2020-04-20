Son dakika: Bu fotoğraf bugün Samsun'da çekildi! Yasağın ardından sokaklar doldu taştı
Son dakika haberine göre Corona virüs nedeniyle hafta sonu 31 şehirde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da vatandaşlar sokaklara akın etti.
Samsun'da cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu korona virüsü salgınından önceki günleri hatırlattı. Maske takarak önlem aldıklar�� görülen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.
Banka, PTT ve bazı iş yerlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Cadde ve sokaklar doldu taştı.
Sokağa çıktıklarında gördükleri insan yoğunluğundan ötürü şaşırdıklarını ve pişman olduklarını belirten vatandaşlar bu görüntülerin alınan önlemlerin geçerliliğini şüpheye düşürdüğünü söylediler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Şok baskın! Fırsatçılara geçit yok
- İşte eski geleneklerine göre doğum tarihinizin özellikleri
- Böyle yakalanmışlardı! Soruşturma başlatıldı
- Sivas'ta imamdan alkışlanacak hareket!
- Virüsü fırsat bildi marketi soydu! Görevli paspasa devam etti
- İyileşen hemşireyi mesai arkadaşları taburcu etti
- Aynı aileden tam 10 kişi! Böyle uğurlandılar
- 87 yaşındaki iki kişi koronavirüsü yendi
- Hırsız nişanlı çifte Drone şoku!
- Yasağı delmenin bedelini ödediler!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
- Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?
- AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?