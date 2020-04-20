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Son dakika: Bu fotoğraf bugün Samsun'da çekildi! Yasağın ardından sokaklar doldu taştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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BU FOTOĞRAF BUGÜN ÇEKİLDİ! İNANILIR GİBİ DEĞİL

Son dakika haberine göre nedeniyle hafta sonu 31 şehirde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ’da vatandaşlar sokaklara akın etti.

'da cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu korona virüsü salgınından önceki günleri hatırlattı. Maske takarak önlem aldıklar�� görülen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.

Banka, PTT ve bazı iş yerlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Cadde ve sokaklar doldu taştı.



Sokağa çıktıklarında gördükleri insan yoğunluğundan ötürü şaşırdıklarını ve pişman olduklarını belirten vatandaşlar bu görüntülerin alınan önlemlerin geçerliliğini şüpheye düşürdüğünü söylediler.





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