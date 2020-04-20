Van'da Kovid-19 tedavisi gören aynı aileden 10 kişi alkışlarla taburcu oldu
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu sağlığına kavuşan aynı aileden 10 kişi hastaneden alkış ve çiçeklerle uğurlandı. Hastalardan 2 çocuğa da çeşitli hediyeler verildi.
Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan aynı aileden 10 kişinin tedavisi tamamlandı.
ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLDİ
Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde çiçeklerle taburcu edildi. Hastalardan 2 çocuğa da çeşitli hediyeler verildi.
10 HASTAYI TABURCU ETMENİN MUTLULUĞU
İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe hastanesinde tedavisi tamamlanan 10 hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Taburcu olanlar arasında biri 2 diğeri 14 yaşında 2 çocuk hastanın bulunduğunu ifade eden Sünnetçioğlu, "Tamamı iyileşti. Şu an Van'da sağlık sıkıntımız ve sorunumuz yok. Sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm sağlık personelimiz özveriyle çalışıyor. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.
"10 GÜNDE İYİLEŞTİLER"
Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın ise salgına karşı her türlü önlemi aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Aynı aileden 10 kişiyi taburcu ettik. Bu aile yaklaşık 16 kişi ve aynı evde yaşıyor. Bunların 14'ünde Kovid-19 vardı, 12'si bizde tedavi gördü. 10 günlük tedavi süreçlerini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun verdiği karar ve kılavuz kapsamında tamamladık."
"ALLAH DOKTORLARDAN RAZI OLSUN"
Sağlığına kavuşan Adem Ülkmen de "11 gündür buradayız. Allah doktorlardan razı olsun. Çok yardımcı oldular. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Onlara minnettarız. 12 kişi buradayız. Bir evden 10 kişi iyileşti, 2 kişinin de tedavisine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
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