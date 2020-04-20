Sokağa çıkma yasağında böyle yakalanmışlardı! Soruşturma başlatıldı
Sarıyer, Kilyos’ta pazar günü sokağa çıkma yasağına rağmen denize giren 6 kişiye Jandarma tarafından 3 bin 180’er lira para cezası kesildi. Ayrıca bu kişiler hakkında TCK’nın 195. maddesine göre de soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağını delerek denize girenlere ceza yağdı. Çıkan haberleri ihbar kabul eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasağı ihlal ederek denize giren şahısları tespit etti. Yaşadıkları villanın önünden denize giren iki kadın "Villamızın önüydü" diyerek kendilerini savunmaya çalıştı ama ceza yemekten kurtulamadı.
HEM PARA CEZASI HEM HAPİS
Jandarma, sahilde gezen ve bir başka nokta da denize giren iki ayrı gruba da para cezası kesti. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesine gereğince de soruşturma başlatıldı. Kanun 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' diyor. Soruşturma tamamlandığında bu şahıslar 1 yıla kadar hapis ile yargılanabilecekler.
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