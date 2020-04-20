İstanbul’da kaçak tulum ve maske üreten yerlere baskın!
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde sahte koruyucu tulum, Ataşehir ilçesinde ise sahte maske üreten tekstil atölyelerine yapılan operasyonlarda 675 koruyucu tulum ile 15 bin 400 maske ele geçirildi. İş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ceza kesildi.
Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde sahte koruyucu tulum üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine bugün saat 12.10 sıralarında yapılan operasyonda 675 kullanıma hazır koruyucu tulum ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak koruyucu tulum üretimi yapılan işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
"HİJYENE UYGUN OLMAYAN ORTAM"
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, tekstil atölyesi çalışanlarının koruyucu tulum dikimi yaptıkları ve depolanan tulumların hijyene uygun olmayan bir ortamda durdukları görülüyor.
ATAŞEHİR'DE MASKE OPERASYONU
Ataşehir Kayışdağı ve Mevlana mahallelerinde sahte maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, bugün öğlen saatlerinde iki işyerine operasyon düzenledi.
MÜHÜRLENDİ
Tekstil atölyelerinde yapılan aramalarda satışa hazır 4 bin 200 sahte maske ile 11 bin 200 üretim aşamasındaki sahte maskeyi ele geçirdi. İki işyerinde bulunan 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ceza kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen iki tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
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