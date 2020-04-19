19 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti

Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
ABONE OL
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DENİZ KEYFİ KARAKOLDA BİTTİ

'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp denize giren ve bunu sosyal medyada paylaşan dört kişi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yüzerken video çekip fakirler koronadan ölsün diyen zanlılar elleri kelepçeli halde karakola getirilirken sessizlikleri ile dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, virüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 'dan Gemlik'in Kurşunlu mahallesine gelen Sabri Y., Murat A., Erbil S., ve Samet Y. isimli dört arkadaş, Kumsal Sahili'nde denize girdikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

hastalarında hakaretler de içeren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları ile zanlıların isimlerine ulaşıldı. Zanlılar gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DENİZ KEYFİ KARAKOLDA BİTTİ

3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

Videoda yer alan ve videoyu çeken dört şahsa da, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasağı çiğnedikleri için ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı. Zanlıların sorgusunun ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA