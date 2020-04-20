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Siirt'te teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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ALÇAK TUZAK İMHA EDİLDİ!

’in Baykan ilçesinde yamacına 'lı teröristlerce tuzaklanan 5 kiloluk el yapımı patlayıcı (), güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baykan ilçesindeki bölgesinde 'lı teröristlerce tuzaklanan 5 kiloluk ana baskı düzenekli tespit etti.

İMHA EDİLDİ

Çağırılan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), geniş güvenlik önlemleri altında EYP'yi kontrollü şekilde imha etti.

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