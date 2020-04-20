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Rusya’da coronavirüs şüphesi olan hasta sokakta ölüme terk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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RUSYA’DA ŞOK GÖRÜNTÜ! ÖLÜME TERK EDİLDİ

Koronavirüsün ölümcül etkisi altına giren ’da şoke eden bir olay yaşandı. ’nın Marfino semtinde ambulansla hastaneye kaldırılan isimli kadın iki gün sonra evine geri getirildi. Hasta kadının evde kimse bulunmadığı için sokaktaki terk edildiğinin görüntüleri de ortaya çıktı.

'yı şoke eden olay hafta sonu başkent 'nın Marfino semtinde yaşandı. şüphesiyle tarihinde ambulansla hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki , aradan iki gün bile geçmeden hasta nakil aracıyla evine geri getirildi.

MOBESE kamera çekiminde hasta kadının evde kimse bulunmadığı için sokaktaki kaderine nasıl terk edildiğinin görüntüleri de ortaya çıktı. Bankta acılar çektiği her halinden belli olan kadın yarım saat gibi kısa sürede yaşamını yitirdi.

Rusya’da coronavirüs şüphesi olan hasta sokakta ölüme terk edildi RUSYA’DA CORONAVİRÜS ŞÜPHESİ OLAN HASTA SOKAKTA ÖLÜME TERK EDİLDİ

TÜM ÜLKEDE DOLAŞMAYA BAŞLADI

Hastanın sokağa terk edilişi görüntüleri kısa sürede tüm ülkeyi dolaşması üzerine Moskova şehir yönetimi tuhaf durumu ile ilgili açıklama yaptı.



TESTİ POZİTİF ÇIKMADI

48 yaşındaki kadının sokak ortasında ölüme terk edilmesiyle ilgili Moskova Sağlık Departmanı, resmi RİA haber ajansı vasıtasıyla açıklama yayınladı. Hastanın 17 Nisan tarihinde koronavirüs semptomlarıyla başkentteki 52 nolu hastaneye kaldırıldığı kabul edildi. Ancak burada yapılan testlerin pozitif çıkmaması üzerine hastanın ertesi gün taburcu edilerek 18 Nisan akşamı nakil aracıyla ikamet adresine geri götürüldüğü kaydedildi.

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HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık problemi olmadığı iddia edilen kadının adresinde kapıyı kimse açmadığı için binanın önündeki banka bırakılmasından kısa süre sora fenalaştığı ve çağrılan ikinci bir ambulansın 11 dakika sonra olay yerine gelmesine rağmen hastanın ölümünü tespit ettiği söylendi.

"SAĞLIKLI" DİYE TABURCU EDİLMİŞ

Hastane tarafından "sağlıklı" gerekçesiyle taburcu edilen 48 yaşındaki hastanın sokak ortasında ölüme terk edilmesi geniş çaplı soruşturma başlatılmasına neden oldu.

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