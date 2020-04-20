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Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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O İLDE 7 EV KARANTİNAYA ALINDI!

'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı. Bu evlerde toplam 34 kişinin bulunduğu bildirildi.

Bir süre önce yurt dışından gelen bir kişide belirtilerinin görülmesi üzerine şahsın temas ettiği kişilerin bulunduğu İslahiye ilçesinde 6, Nurdağı ilçesinde ise 1 evde Hıfzıssıhha Kurulunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı! GAZİANTEP'TE 7 EV KARANTİNAYA ALINDI!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bu evlerde toplam 34 kişinin bulunduğu bildirildi.

Karantina altına alınan evlere emniyet şeridi çekildi, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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