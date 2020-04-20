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Mardin Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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GÜNÜN KARESİ! KANALA DÜŞEN KURT KURTARILDI

'in ilçesinde sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar kurdu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Nardin usaybin'e bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar yabani kurdun su kanalına düşerek köprü direkleri üzerinde mahsur kaldığını gördü.

Mardin Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı | Video MARDİN NUSAYBİN'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KURT İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI | VİDEO

Kendi imkanlarıyla kurdu kurtaramayan vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyesine bildirdi.

Sulama kanalına gelen itfaiye arama ve kurtarma ekibi, mahsur kalan kurdu kurtararak tekrar doğaya bıraktı.

Çevredeki vatandaşlar kurdu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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