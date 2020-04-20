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Siirt'te şehit babası Fehim Erkoyuncu'nun Türk bayrağı isteği yerine getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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ŞEHİT BABASININ BAYRAK İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

'te 'ndan Türk bayrağı isteyen babası 'nın talebi yerine getirildi. Ekipler, ailenin isteği üzerine kısa sürede eve giderek yıpranan balkondaki bayrağı söküp yerine yenisini astı.

Kooperatif Mahallesi'nde ikamet eden babası , 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca 'nu arayarak Türk bayrağı talebinde bulundu.

Ekipler, ailenin isteği üzerine kısa sürede eve giderek yıpranan balkondaki bayrağı söküp yerine yenisini astı.

Erkoyuncu, emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"2003'te oğlumun şehadetinden beri evimin balkonunda bayrak asıyorum. Uzun süre asılı olan bayrak yıpranmıştı. Ben de Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak talepte bulundum. Allah razı olsun, ekipler, kısa sürede eve bayrak getirip balkona astı. Yetkililerin evde kalın çağrısına uyarak mümkün mertebe evden çıkmıyoruz."

İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin de ailenin bayrak isteğini kısa sürede gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ben de şehit çocuğuyum. Şehit ailelerinin vatan ve bayrak sevgisini çok iyi biliyorum. Şu ana kadar Valiliğimiz bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan 1638 ailenin ihtiyacını karşıladık." dedi.

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