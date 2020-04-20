Siirt'te şehit babası Fehim Erkoyuncu'nun Türk bayrağı isteği yerine getirildi
Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Türk bayrağı isteyen şehit babası Fehim Erkoyuncu'nın talebi yerine getirildi. Ekipler, ailenin isteği üzerine kısa sürede eve giderek yıpranan balkondaki bayrağı söküp yerine yenisini astı.Kooperatif Mahallesi'nde ikamet eden şehit babası Fehim Erkoyuncu, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Türk bayrağı talebinde bulundu.
Ekipler, ailenin isteği üzerine kısa sürede eve giderek yıpranan balkondaki bayrağı söküp yerine yenisini astı.
Erkoyuncu, emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"2003'te oğlumun şehadetinden beri evimin balkonunda bayrak asıyorum. Uzun süre asılı olan bayrak yıpranmıştı. Ben de Siirt Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak talepte bulundum. Allah razı olsun, ekipler, kısa sürede eve bayrak getirip balkona astı. Yetkililerin evde kalın çağrısına uyarak mümkün mertebe evden çıkmıyoruz."
İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin de ailenin bayrak isteğini kısa sürede gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ben de şehit çocuğuyum. Şehit ailelerinin vatan ve bayrak sevgisini çok iyi biliyorum. Şu ana kadar Valiliğimiz bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan 1638 ailenin ihtiyacını karşıladık." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Avrupa'da ilk! Dünya gıpta etti
- İhbar geldi, böyle yakalandılar!
- Devlet ve siyaset adamı Şentürk vefat etti
- Yılanın kuyruğundan öyle bir şey çıktı ki...
- Aile kavgasında kan gövdeyi götürdü!
- Meyve ve sebzeleri poşetle dolaba koyanlar dikkat!
- İstanbul için sevindirici gelişme! Pik seviyesi...
- Polise suçüstü yakalandı söylediği yalan pes dedirtti
- Ronaldo’dan umudu kesince Fatih Terim’e seslendi!
- Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?