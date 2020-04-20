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Sivas'ta kahreden ölüm! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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SİVAS'TA KAHREDEN ÖLÜM!

'ta 49 yaşındaki , yalnız yaşadığı evinde, oturma odasındaki kanepede ölü bulundu. Gülnaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Yüceyurt Mahallesi 29'uncu Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız oturan 'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen polis ekiplerinin gözetiminde evin kapısı açıldı. Gülnaz, oturma odasındaki kanepede hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülnaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muharrem Gülnaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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