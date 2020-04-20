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YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilere hatırlatma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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YÖK'TEN ÇOK ÖNEMLİ HATIRLATMA!

 Başkanı Prof. Dr. , yurt dışında bulunan ve 'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerin, ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklarla iletişime geçmelerini,  web sayfası ve  hesaplarından gelişmeleri takip etmelerini istedi.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip (-19) salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların 'ye dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar doğrultusunda 72 ülkeden 105 sefer planlandığını hatırlattı.

"BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Başkanı Prof. Dr. Saraç paylaşımında, "Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin, ilgili büyükelçilik/başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın kurumsal web sayfası ve hesaplarından gelişmeleri takip etmeleri önem taşımaktadır." duyurusunu yaptı.

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