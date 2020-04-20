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Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİR HASTANELERİ MESAJI

Başkan resmi Twitter hesabından hakkında paylaşımda bulundu. paylaşımında, "Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi." ifadelerine yer verdi.

Başkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİR HASTANELERİ MESAJI

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