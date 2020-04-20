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Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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NEVŞEHİR'DE 13 BİN 985 KİŞİYE NAKDİ YARDIM YAPILDI

kapsamında 'de 13 bin 985 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldı. Yapılan açıklamada 1'inci faz ödemelerinde 6 bin 131 kişiye, 2'nci faz ödemelerinde ise 7 bin 854 vatandaşa yardım yapıldığı belirtildi.

'de, kapsamında 13 bin 985 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarınca il genelinde, 1'inci faz ödemelerinde 6 bin 131 kişiye, 2'nci faz ödemelerinde ise 7 bin 854 vatandaşa 1000'er lira nakdi destek ödemesi gerçekleştirildi.

Ödemelerin, vatandaşların PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla, evlerinde elden teslim edilerek yapıldığının kaydedildiği açıklamada, il genelinde 13 milyon 985 bin liranın hak sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.

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