Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından şehir hastaneleri hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi." ifadelerine yer verdi.