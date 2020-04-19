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Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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BATMAN'DA 1 AYLIK MUHAMMED BEBEK, KORONAVİRÜSÜ YENDİ

'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, koronavirüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

'da 1 ay önce dünyaya gelen Muhammed bebek, 2 hafta önce yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Muhammed'e yapılan testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün süreyle tedaviye alınan Muhammed, koronavirüsü yendi. Tedavi gördüğü hastanede Muhammed, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi BATMAN'DA 1 AYLIK MUHAMMED BEBEK, KORONAVİRÜSÜ YENDİ

AİLESİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Muhammedi'n taburcu olmasına ilişkin hastane başhekimi Dr. Halit Demir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hastanemizde Covid-19 pozitif tanıtısı alıp şifa ile taburcu olan yeniden doğan bebeğimize geçmiş olsun diyoruz. Bakımı üstlenen çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

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