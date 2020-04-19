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Polisin 'neden dışarı çıktın?' sorusuna 'ceza yemek için' dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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CEZA YEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM!

Adana'da sokağa çıkma yasağına uymayan 19 yaşındaki gence polis ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma nedenini 'Ceza yemek' olarak açıklayan genç, kesilen ceza sonrası gülümseyip olay yerinden ayrıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu.

Emirhan D. (19) isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi.

Adana'da ilginç olay! Polisin 'neden dışarı çıktın?' sorusuna 'ceza yemek için' dedi |Video POLİSİN 'NEDEN DIŞARI ÇIKTIN?' SORUSUNA 'CEZA YEMEK İÇİN' DEDİ |VİDEO

"CEZA YEMEK İÇİN ÇIKTIM

Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti.

GÜLEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı. Emirhan D.'nin ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.

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