Polisin 'neden dışarı çıktın?' sorusuna 'ceza yemek için' dedi
Adana'da sokağa çıkma yasağına uymayan 19 yaşındaki gence polis ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma nedenini 'Ceza yemek' olarak açıklayan genç, kesilen ceza sonrası gülümseyip olay yerinden ayrıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu.
Emirhan D. (19) isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi.
"CEZA YEMEK İÇİN ÇIKTIM
Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti.
GÜLEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI
Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı. Emirhan D.'nin ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ünlü doktor koronavirüs sebebiyle vefat etti
- Cenaze töreni sonrası skandal görüntüler ortaya çıktı
- Elazığ'da yaşlılara telefonda psikososyal destek
- Bakan Koca az önce sosyal medyadan paylaştı
- Ahıra damdan giren ayı 45 koyunu telef etti
- Ankara'da 900 yıllık keşfedilmemiş hazine
- Kemal Sunal'lı Garip'in Fatoş'u Ece Alton değişimi ile şaşkınlık yarattı
- Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi
- Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...
- Muhtar gizlemişti, vaka sayısı 44'e çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?