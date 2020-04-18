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Türkiye, beyin kanserine yakalanan Suriyeli minik Nur El Yusuf'u yalnız bırakmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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BAKAN SOYLU DUYURDU! TÜRKİYE YALNIZ BIRAKMADI

beyin kanserine yakalana ve geçtiğimiz yıl ülkemizde tedavi gören Suriyeli minik Nur Ek Yusuf’u yine yalnız bırakmadı. Koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen ve tedaviye ihtiyaç duyan ile ilgili güzel haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. , Yusuf'un Türkiye'ye getirildiğini ve sağlıkçılara emanet edildiğini duyurdu.

"Selami Haktan" isimli sosyal kullanıcısı, beyin kanserine yakalanan Suriyeli için yetkililere çağrı yapmıştı.

Türkiye, beyin kanserine yakalanan Suriyeli minik Nur El Yusuf'u yalnız bırakmadı TÜRKİYE, BEYİN KANSERİNE YAKALANAN SURİYELİ MİNİK NUR EL YUSUF'U YALNIZ BIRAKMADI

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

"Acil insani durum" diyerek çağrı yapan Haktan, " Yusuf yavrumuz, 2019 yılında 'da bulunan M. Kemal Üni. Sağlık Uygulama Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra Suriye'ye geri gönderilmiştir. Tedavisi sürdüğü için 'ye tekrar gelmesi gerekirdi ki; Ailesi bölgede bulunan mensuplarına durumu anlatmış, Kızılay Koronavirüsten dolayı şuan Türkiyeye girişinin zor olduğu yönünde aileyi bilgilendirmştir Yavrumuzun beyin kanserine yakalandığı için acilen tedavi görmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU: BİZ GETİRDİK...

Haktan'ın çağrısına karşılık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. yaptığı açıklamada, "Biz getirdik Kahraman sağlıkçılarımıza emanet..." ifadelerini kullandı.

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