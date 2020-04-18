Türkiye, beyin kanserine yakalanan Suriyeli minik Nur El Yusuf'u yalnız bırakmadı
Türkiye beyin kanserine yakalana ve geçtiğimiz yıl ülkemizde tedavi gören Suriyeli minik Nur Ek Yusuf’u yine yalnız bırakmadı. Koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen ve tedaviye ihtiyaç duyan Nur El Yusuf ile ilgili güzel haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, Suriyeli Nur El Yusuf'un Türkiye'ye getirildiğini ve sağlıkçılara emanet edildiğini duyurdu.
"Selami Haktan" isimli sosyal kullanıcısı, beyin kanserine yakalanan Suriyeli Nur El Yusuf için yetkililere çağrı yapmıştı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
"Acil insani durum" diyerek çağrı yapan Haktan, "Suriyeli Nur El Yusuf yavrumuz, 2019 yılında Hatay'da bulunan M. Kemal Üni. Sağlık Uygulama Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra Suriye'ye geri gönderilmiştir. Tedavisi sürdüğü için Türkiye'ye tekrar gelmesi gerekirdi ki; Ailesi bölgede bulunan Kızılay mensuplarına durumu anlatmış, Kızılay Koronavirüsten dolayı şuan Türkiyeye girişinin zor olduğu yönünde aileyi bilgilendirmştir Yavrumuzun beyin kanserine yakalandığı için acilen tedavi görmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN SOYLU: BİZ GETİRDİK...
Haktan'ın çağrısına karşılık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Biz getirdik Kahraman sağlıkçılarımıza emanet..." ifadelerini kullandı.
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