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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORONAYI YENDİ

'ta 4 yaşındaki E.B.E., koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi. 5 gün önce rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.B.E.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastaneye yatırılan E.B.E., 5 günlük tedavisinin sonunda koronavirüsü yenmeyi başardı.

Sağlığına kavuşan E.B.E., izolasyon şartıyla sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.

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