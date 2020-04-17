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THY ABD'deki Türkleri ülkeye getirmek için 3 yerden özel sefer düzenleyecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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THY ABD'DEKİ TÜRKLERİ GETİRMEK İÇİN...

, koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'deki Türkleri yurda getirmek için harekete geçti. , ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek.

, yeni tip koronavirüs salgını ��nlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek.

Türkiye'nin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle ABD'de bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 23 Nisan'da ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da 'tan seferi yapılacak.

Ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar, bilet işlemi sırasında ya da uçağa binmeden önce Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinayı yazılı olarak kabul edecek.

Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

BİLET SATIŞININ DETAYLARI İKİNCİ DUYURUYLA AÇIKLANACAK

THY tarafından sınırlı koltuk için yapılacak bilet satışının ne zaman ve nasıl yapılacağı ise ikinci duyuruyla vatandaşlara bildirilecek.

Söz konusu biletlerin açıldığı ilk iki gün öncelikli olarak 14 Nisan'a kadar ismini Washington Büyükelçiliği ile New York ve Los Angeles Başkonsolosluklarına bildiren vatandaşlara satış yapılacak.

İki günün sonunda yer kalması durumunda ise diğer bölgelerdeki vatandaşlar, söz konusu 3 uçuştan birine bilet alabilecek.

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