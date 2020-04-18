İstanbul’da yaşlı kadın sipariş getiren kurye tarafından öldürüldü
İstanbul’da 9 Nisan saat 19.30 sıralarında geçen hafta Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Avcı Sokakta tek başına yaşına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, birtakım ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı.
8 LİRA İSTEDİ…
Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söyledi. Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sonra cep telefonunu ve evde bulunan bazı değerli eşyaları alarak kaçtı. Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Şüpheli Recep Y. ve Recep Y.'den çalıntı eşyaları satın alan , Salih B. A., Mertcan M. ve Uğurcan M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
"BORCUMU İSTEDİM VERMEDİ SİNİRLENDİM"
Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin suçunu itiraf ederek ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi.
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