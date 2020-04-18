18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yaşlı kadın sipariş getiren kurye tarafından öldürüldü

İstanbul’da yaşlı kadın sipariş getiren kurye tarafından öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
VAHŞET! YAŞLI KADININ ACI SONU

’da 9 Nisan saat 19.30 sıralarında geçen hafta Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Avcı Sokakta tek başına yaşına yaşayan ve salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki , market siparişini getiren kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki , birtakım ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbul’da yaşlı kadın sipariş getiren kurye tarafından öldürüldü İSTANBUL’DA YAŞLI KADIN SİPARİŞ GETİREN KURYE TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

8 LİRA İSTEDİ…

Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söyledi. Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sonra cep telefonunu ve evde bulunan bazı değerli eşyaları alarak kaçtı. Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Şüpheli Recep Y. ve Recep Y.'den çalıntı eşyaları satın alan , Salih B. A., Mertcan M. ve Uğurcan M. isimli şüpheliler .

"BORCUMU İSTEDİM VERMEDİ SİNİRLENDİM"

Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin suçunu itiraf ederek ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA