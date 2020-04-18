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Polis havaya ateş ederek durdurdu! Yakalan kişi cezaevi firarisi çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK DURDURDU! BAKIN KİM ÇIKTI

'ta, polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, cezaevi firarisi yakalandı. Hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 'nın 5 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan kentte denetimlerini sürdüren polis, Namık Kemal Mahallesi Yavuz Caddesi'nde 46 DZ 217 plakalı otomobilin sürücüsüne, 'dur 'ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 3 kişi bulunan otomobil kaçmaya başladı. Başlayan kovalamaca sonunda polis, otomobili havaya ateş ederek durdurdu.

Polis havaya ateş ederek durdurdu! Yakalan kişi cezaevi firarisi çıktı POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK DURDURDU! YAKALAN KİŞİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Otomobil sürücüsünün , beraberindekilerin de Salman- kardeşler olduğu saptandı. 'nın cezaevi firarisi olduğu, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Salman Kaya gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira idari para cezası kesilen Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

ARABA OTOPARKA ÇEKİLDİ

Savaş Taş ve Halil Kaya'ya da 3'er bin 150'şer lira idari para cezası verildi. Taş'a ayrıca 'dur ihtarına uymama', 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'ehliyetini yanında bulundurmamak' ve 'sigortasız araç kullanmak'tan toplam 1128 lira trafik cezası yazıldı. Otomobil, trafik sigortası olmaması nedeniyle otoparka çekildi.

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