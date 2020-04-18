Polis havaya ateş ederek durdurdu! Yakalan kişi cezaevi firarisi çıktı
Kahramanmaraş'ta, polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, cezaevi firarisi yakalandı. Hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Salman Kaya'nın 5 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan kentte denetimlerini sürdüren polis, Namık Kemal Mahallesi Yavuz Caddesi'nde 46 DZ 217 plakalı otomobilin sürücüsüne, 'dur 'ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 3 kişi bulunan otomobil kaçmaya başladı. Başlayan kovalamaca sonunda polis, otomobili havaya ateş ederek durdurdu.
CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Otomobil sürücüsünün Savaş Taş, beraberindekilerin de Salman- Halil Kaya kardeşler olduğu saptandı. Salman Kaya'nın cezaevi firarisi olduğu, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Salman Kaya gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira idari para cezası kesilen Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
ARABA OTOPARKA ÇEKİLDİ
Savaş Taş ve Halil Kaya'ya da 3'er bin 150'şer lira idari para cezası verildi. Taş'a ayrıca 'dur ihtarına uymama', 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'ehliyetini yanında bulundurmamak' ve 'sigortasız araç kullanmak'tan toplam 1128 lira trafik cezası yazıldı. Otomobil, trafik sigortası olmaması nedeniyle otoparka çekildi.
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