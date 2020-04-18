Samsun OMÜ Hastanesinde yerli videolaringoskop cihazı geliştirildi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında yerli videolaringoskop cihazı geliştirildiği bildirildi.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında yerli videolaringoskop cihazı geliştirildiği bildirildi.
OMÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk Kovid-19 hastasının tespit edilmesinin ardından gerekli bütün sağlık tedbirlerinin alındığı belirtildi.
"ÖZEL TERTİBATLI AYRI BİR NUMUNE ALMA ODASI AÇILDI"
Samsun OMÜ Hastanesinin "pandemi hastanesi" olarak hizmet verdiği bildirilen açıklamada, hastanenin 3 binden fazla çalışanıyla Karadeniz Bölgesi'nin en büyüğü konumunda olduğu vurgulandı.
Hastaların nitelikli üst düzey tedavilerinde her zaman yanlarında olunduğu gibi pandemi sürecinde de tedavi sürecinin başarılı şekilde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bir aylık süreçte Kovid-19 taşıdığından şüphe edilen yüzlerce kişi muayene edildi. Pandemi kapsamında Kovid-19 ile ilişkili şikayetleri olan hastalara 7 gün 24 saat hizmet vermek üzere solunum yolu enfeksiyon poliklinik birimi oluşturdu. Ayrıca 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı tahsis edilerek, hastalara Kovid-19 testi için özel tertibatlı ayrı bir numune alma odası açıldı. Hastanede 150 yatak kapasiteli Kovid-19 tedavi servisleri oluşturuldu. Servislerden 3'ü faal durumdadır. Diğerleri ise her an faaliyete sokulmak üzere hazır tutulmaktadır. 16 yatak erişkin, 8 yatak çocuk hastalar için olmak üzere 24 üst düzey yoğun bakım yatağı Kovid-19 hastalarının tedavisi için hizmete alındı. İhtiyaç halinde 20 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi de faaliyete sokulmak üzere planlara dahil edildi."
VİDEOLARİNGOSKOP CİHAZI PROTOTİP ATÖLYESİNDE ÜRETİLDİ
Hastane çalışanlardan evine gitmekte imtina edenler için üniversitenin Hasta Yakını Evi ve Konukevi'nin tahsis edilerek tüm ihtiyaçlarının hastane tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ürettiği yüz siperliklerini Samsun OMÜ Hastanesi başta olmak üzere il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere teslim eden Teknopark, Sampa Otomotiv ile yapılan iş birliğinin ardından üretim kapasitesinin artmasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelere de siperlik gönderimine başladı. Bu süreçte 20 bin koruyucu yüz siperliği sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Ayrıca OMÜ ve Samsun Teknopark iş birliğiyle solunum güçlüğü çeken hastaların entübe edilmesinde kullanılan yerli videolaringoskop cihazı prototip atölyesinde üretildi. OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çalışkan'ın acil serviste tespit ettiği ihtiyaç doğrultusunda çalışmalarına başlanan videolaringoskop cihazının teknik tasarımında, Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Selim Aras, Endüstri Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Naci Murat ve tasarımcı Ufuk Karabey yer aldı. Yerli ve milli olarak üretilmesi amaçlanan cihazın daha uygun maliyet ve geliştirilmiş özellikleriyle hastanelerin ihtiyaçlarını karşılaması, Kovid-19 sürecine destek vermesi planlanmaktadır."
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