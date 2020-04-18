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Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliye gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU!

’da, uygulama noktasında durdurulan otomobilde köpeğiyle yapılan aramada bagajın gizli bölümüne yerleştirilmiş 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yolunda düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine otomobil durduruldu.

ARAMA YAPILDI

köpeği Nina'nın otomobile tepki vermesiyle detaylı arama yapıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aramada, otomobilin bagajındaki gizli bölüme yerleştirilmiş 1 kilo esrar bulundu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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