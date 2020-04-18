Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliye gözaltı
Elazığ’da, polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagajın gizli bölümüne yerleştirilmiş 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır yolunda düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine otomobil durduruldu.
ARAMA YAPILDI
Narkotik köpeği Nina'nın otomobile tepki vermesiyle detaylı arama yapıldı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Aramada, otomobilin bagajındaki gizli bölüme yerleştirilmiş 1 kilo esrar bulundu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- 26 saat sürdü! Cayır cayır yandı
- Yerli videolaringoskop cihazı geliştirildi!
- Bartın'da bir köy karantinaya alındı
- Müthiş görüntü! Ellerde bayraklar balkona döküldüler
- Sırrı çözülecek! Görüntü sonrası harekete geçildi
- Polis havaya ateş ederek durdurdu! Bakın kim çıktı
- Muhtarın korkunç ihmali! Mahallenin başını yaktı
- Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Balık fabrikasında feci yangın!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?
- İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?
- Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek
- Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?