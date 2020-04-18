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Muhtarın ihmali yaktı! Örmetaş Mahallesi'nde coronavirüs vaka sayısı 22'ye yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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MUHTARIN KORKUNÇ İHMALİ! MAHALLENİN BAŞINI YAKTI

’da muhtar Mikail Duman mahallesindeki koronavirüslü vatandaşları gizleyince görevden alınmıştı. Yetkililer, 7 Nisan 2020 tarihinde mahallede 1 vaka varken muhtarın ihmali sonucu vaka sayısın 22’ye çıktı.

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesine bağlı 'nde yeni tip Kovid-19 taşıyan hasta sayısının 22'ye yükseldiğini, mahallenin tarafından özel çalışma alanı olarak belirlendiğini söyledi.

VAKA SAYISI ARTTI

Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Örmetaş Mahalle muhtarının duyarsız davranması nedeniyle pozitif vaka sayısının arttığını belirtti.

22 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Mahallenin karantina altında tutulduğunu ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman'ın, mahallesindeki yeni tip koronavirüs taşıyan hastaları sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Sağlık ekiplerimiz bölgede. Mahallede bulunan 250 kişiden numune alınacak. Mahalledeki pozitif vaka sayısı 22 oldu. Maalesef ilimizin vaka sayısını da arttıran mahallemiz burası oldu. Van'da 130 civarında koronavirüs vakası var. Şu ana kadar da 33 kişi taburcu oldu. Bu mahalle bizi sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor. Muhtar görevden alındıktan sonra daha önce bildirmediği insanların, köye gelenlerin listesini yapıp bize getirdi."

ÖZEL ÇALIŞMA ALANI OLDU

Bilmez, söz konusu mahallenin Sağlık Bakanlığı tarafından özel çalışma alanı olarak belirlendiğini vurguladı.

Van’da bilgileri gizleyen ve görevden alınan muhtarın mahallesinde vaka sayısı 20’ye yükseldi VAN’DA BİLGİLERİ GİZLEYEN VE GÖREVDEN ALINAN MUHTARIN MAHALLESİNDE VAKA SAYISI 20’YE YÜKSELDİ
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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