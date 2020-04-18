1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir? sorusunun yanıtı burada! Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

CEVAP: B: Fenerbahçe