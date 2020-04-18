18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)

Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
HANGİ İKİ İL BİRBİRİYLE KOMŞUDUR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM 18 NİSAN

Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Olmak İster 18 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacın��n zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi iki il birbiriyle komşudur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Ordu ve Trabzon

B: Sivas ve Giresun

C: Zonguldak ve Kastamonu

D: Isparta ve Uşak

Doğru cevap: B: Sivas ve Giresun

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA