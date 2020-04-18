Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)

Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacın��n zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi iki il birbiriyle komşudur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Ordu ve Trabzon

B: Sivas ve Giresun

C: Zonguldak ve Kastamonu

D: Isparta ve Uşak

Doğru cevap: B: Sivas ve Giresun