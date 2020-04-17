Van’da bilgileri gizleyen ve görevden alınan muhtarın mahallesinde vaka sayısı 20’ye yükseldi

Van’da muhtar Mikail Duman mahallesindeki koronavirüslü vatandaşları gizleyince görevden alınırken, dün yapılan sağlık taraması sonrası vaka sayısı 20’ye çıktı. Yetkililer, 7 Nisan 2020 tarihinde mahallede 1 vaka varken muhtarın ihmali sonucu vaka sayısın 20’ye çıktığını, Van’daki vakaların neredeyse yüzde 20’sinin bu mahalleden çıktığını söyledi.

7 Nisan 2020 tarihinde İstanbul'dan Van'a gelen bir vatandaşın Corona Virüsü taşıması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla Örmetaş Mahallesi karantinaya alındı.

BİLGİLERİ GİZLEDİ

Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri de mahallede taramalarını sürdürdü. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu ve koronavirüsü taşıdığı belirlenince muhtarın mahallesine gelenleri gizlediği ortaya çıktı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Muhtar Duman hakkında görevi ihmal soruşturması başlatarak geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin dün mahallede yaptıkları sağlık taramasında 12 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı.

VAKA SAYISI 20'YE ÇIKTI

Daha önceki 8 vaka ile birlikte Örmetaş Mahallesi'nde vaka sayısı 20 oldu. Yetkililer, 7 Nisan 2020 tarihinde mahallede 1 vaka varken muhtarın ihmali sonucu vaka sayısın 20'ye çıktığını, Van'daki vakaların neredeyse yüzde 20'sinin bu mahalleden çıktığını söyledi.