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18.04.2020

İzmir'de rezalet! Sokağa çıkma yasağını deldi, arabanın üstünde alkol aldı

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 31 şehirde dün gece itibariyle sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başladığı anda İzmir’de bir rezalet yaşandı. Alkollü araç kullanan bir kadın ve yanındaki kadın polis tarafından durduruldu. İki kadına ceza yazılınca kadınlardan biri aracın tavanına çıkıp burada da içmeye devam etti. Olay yerine çağrılan bir kişi kadınları ikna edip araçtan indirdi.

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