18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'daki kağıt fabrikasındaki yangın 26 saat sonra söndürüldü

İstanbul'daki kağıt fabrikasındaki yangın 26 saat sonra söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
26 SAAT SÜRDÜ! CAYIR CAYIR YANDI

’da kağıt fabrikasının bahçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan 26 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Söndürülen iş makinaları yardımıyla aktarılarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıtla dün saat 15.00 sıralarında yanmaya başlamıştı.

İstanbul'daki kağıt fabrikasındaki yangın 26 saat sonra söndürüldü İSTANBUL'DAKİ KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN 26 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

26 SAAT SÜRDÜ

Diğer balyalara da sıçrayan tam 26 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Söndürülen iş makinaları yardımıyla aktarılarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece'deki fabrikada yangın kontrol altına alındı KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ FABRİKADA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA