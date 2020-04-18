Bartın'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi... Bartın merkeze bağlı Kozcağız beldesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, Kozcağız beldesi Bakraçboz köyünde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve bu kişilerle temas edenlerin sayıca fazla olması nedeniyle dün 3 binada karantina tedbiri alındığı anımsatıldı.
Yapılan yeni testlerin sonuçlarına göre vaka sayısının arttığı belirtilen açıklamada, virüsün daha da yayılmasını önlemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İşte Türkiye'nin farkı! Özel seferler yapılacak
- Müthiş görüntü! Ellerde bayraklar balkona döküldüler
- Trabzon'da yangın çıkan tarihi cami kullanılamaz hale geldi
- Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala çirkin görüntüler |Video
- Jandarma ekipleri onun için trafiği durdurdu
- 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi
- 26 saat sürdü! Cayır cayır yandı
- Yerli videolaringoskop cihazı geliştirildi!
- Polis havaya ateş ederek durdurdu! Bakın kim çıktı
- Bakan Soylu duyurdu! Türkiye yalnız bırakmadı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?
- İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?
- Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek
- Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?