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Bartın'da bir köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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BARTIN'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberi... merkeze bağlı Kozcağız beldesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, Kozcağız beldesi Bakraçboz köyünde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve bu kişilerle temas edenlerin sayıca fazla olması nedeniyle dün 3 binada karantina tedbiri alındığı anımsatıldı.

Yapılan yeni testlerin sonuçlarına göre vaka sayısının arttığı belirtilen açıklamada, virüsün daha da yayılmasını önlemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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