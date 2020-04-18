18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelileri yakalandı

İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelileri yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA SİBER DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

'da düzenlenen operasyonda, elektronik posta bilgilerini ele geçirdikleri bir kişiyi dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Libyalı S.S.S.A'nın mail hesabını ele geçirerek özel bilgilere ulaşan 2 kişinin, kendisini dolandırmaya çalıştığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Şişli'de verdiği adrese S.S.S.A. ile birlikte giden ekipler, mağdurun istenilen parayı verdiği sırada, Lübnanlı M.O.S.A. ve Libyalı N.I'yı suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA