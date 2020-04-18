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Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sevgi konseri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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İSTANBUL'DAN DÜNYAYA SEVGİ KONSERİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sloganıyla internetten yayınlanacak olan konserde, semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak.

'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak olan konserde, Covid 19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde, çok değerli sanatçılarımızın 'un yedi farklı noktasından gerçekleşecek performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verilecek.

"7 TEPENİN ŞEHRİ İSTANBUL'DAN 7 KITAYA" MESAJI
Salgınla mücadele etmekte olan birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul'da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurgulayacak. "7 tepenin şehri İstanbul'dan 7 kıtaya" mesajıyla gerçekleşecek olan konser youtube/iletisimbaskanligi kanalından yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek.

"İNSANLIK SENFONİSİ'Nİ SESLENDİRECEK
Ludwig van Beethoven'ın 9.Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanistimiz , "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen bu ölümsüz eseri 'nda seslendirecek.

Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz ise, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" ilahisini Kızkulesi'nde icra edecekler. Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa), 'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (), 'nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecekler.

SEVGİ VE İNSANLIK MESAJLARI MÜZİĞE EŞLİK EDECEK
Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek Klasik Türk Müziği gerekse Klasik Batı Müziği'nden eserler sunulurken; Yunus Emre, Mevlana, , 'dan , Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek.

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