İBB, koronavirüs sınavında sınıfta kaldı, metrobüste vatandaş isyan etti: Sabret 4 yıl kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye etkili bir mücadele verirken CHP’li İBB’nin uyguladığı yöntemler tepki çekmeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında işine gitmeye çalışan vatandaşlar sefer sayılarını azaltan İBB’ye sosyal medyadan tepki gösterdi. Başka bir kullanıcı bu siteme, “Sabret 4 yıl kaldı” cevabı verdi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki halen insan yoğunluğu devam ediyor. İBB'nin sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluk yaşanıyor.

ZOR ANLAR YAŞADILAR

Bugün sabah saat 08:00'da Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı'nda yine yoğunluk yaşandı. İşe gitmek zorunda kalan İstanbullu, sosyal mesafenin uyulmadığı yolculukta zor anlar yaşadı.

SOSYAL MESAFEYİ UNUTUN

Sabahın erken saatlerinde işlerine giden İstanbullu, metrobüste koronavirüs buluşma korkusu yaşayarak işlerine ulaştı. Metrobüste yolcu sayısından kaynaklı sosyal mesafe de korunamadı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya paylaşıldı.

"SABRET 4 YIL KALDI"

@kerem02468 isimli sosyal medya kullanıcı metrobüs yolculuğunu paylaştıktan sonra şöyle dedi: "Her nobete giderken metrobuste ayni şeyler. Çok mu zor bunu düzeltmek? @ibbBeyazmasa @iettdestek araç kodu da m4578 plakayı da inince yazarım ama hiçbir şey değişmeyecek tabi." "Her durakta kalabalık artıyor. Bravo cidden. Her gün yazılmasına rağmen insanları mağdur ediyorsunuz. @ibbBeyazmasa @iettdestek @ekrem_imamoglu

Bir sosyal medya kullanıcısı bu vatanaşa, " 4 yıl kaldı sabret"diye cevap verdi.