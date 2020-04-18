Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, şehri neşeye boğdu! Türkü otobüsüne istek de yapıldı

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, koronavirüs salgını döneminde insanlara moral veren bir paylaşım yaptı. Güzeloğlu, "Türkü" otobüsünün şehrin sokaklarında dolaşmasını gösteren videoyu paylaştı. Gezen Türkü otobüsüne istek de yapıldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarına çıktı.

Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Diyarbakır'da da tedbirler sıkı bir şekilde uygulanıyor. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu yapılan çalışmaların denetimini takip ediyor.

TÜRKÜ HİZMET HATTI KURULDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi türkü hizmet hattı vererek vatandaşlarının istek parçalarını yayınlıyor. Belediye görevlileri otobüsten müzik yayını yaparak şehri dolaşıyor. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu resmi sosyal medya hesabından #HayateveSigar Büyükşehir Hizmet sunar sözleriyle müzik otobüsünün görüntülerini paylaştı.

TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Güzeloğlu "Türkü hizmet hattı için büyükşehir 153" hattını aramalarını söyledi. Diyarbakırlı vatandaşlar balkonlarında müzik dinletisini alkışlarla karşıladı. Kürtçe ve Türkçe türküler koronavirüs salgını esnasında vatandaşlara moral sağlıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM GÖTÜRÜLDÜ

Diyarbakır Valiliği, şehrin bütün sokaklarını dezenfekte ediyor ve hijyen kurallarının yerine getirilmesi için uyarılarda da bulunuyor. Koronavirüsü döneminde ihtiyaç sahibi halkın gıda ekmek ve bebek maması ihtiyaçlarını karşılıyor. Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin 0 421 226 22 98 numaralı hattı aramalarını ve ihtiyaçlarını bildirmelerini istiyor.