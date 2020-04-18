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Trabzon'da yangın çıkan tarihi cami kullanılamaz hale geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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TRABZON'DA YANGIN ÇIKAN TARİHİ CAMİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

'un Sürmene ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan tarihi cami kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 100 yıllık Yeşilköy Camisi'nde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürülen yangında, plastik kaplamalı minaresi ve ahşap kısımları tamamen yanan cami kullanılamaz hale geldi.

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