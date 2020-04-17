İstanbul’da akılalmaz görüntüler! Hırsızlar eve girmeden önce kavga ettiler
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde girdikleri evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin eve girmeden önce kavga etmeleri ve yüzlerini gizlemeye çalışmaları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Başakşehir'de 18 Şubat tarihinde 3 şüpheli Tahtakale Mahallesi Çağdaş Sokak'ta bulunan bir eve girdi. Şüpheliler evden tablet çaldı. İhbar üzerine polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamaralarını inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti.
TUTUKLANDILAR
Polis, yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından Davut Ç.(19) isimli şüpheliyi Esenler'de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Davut Ç.'nin 16 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Davut Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen diğer 2 şüphelinin ise aramaları çalışmaları devam ediyor.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan 3 şüphelinin hırsızlık yapmak için apartmana girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin kapıyı kapatmasının ardından diğer iki şüpheli tarafından dövülüyor. Şüphelilerin merdivenlerden indikten sonra tekrar yukarıya çıktıkları bir süre sonra ise merdivenlerden tekrar inerek apartmandan çıktıkları görülüyor. Şüphelilerin yüzlerini kapamaya çalışmaları da kameralara yansıyor.
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