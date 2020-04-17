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Son dakika: Muş'ta 1 köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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MUŞ'TA 1 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberine göre 'un Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi üzerine 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, Covid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır" denildi.

Muş'ta daha önce de merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesi ile Yazla, Alagül, Güneyik, Yazbaşı, Demirkapı ve İyikomşu köyleri karantinaya alınmıştı. Yazla ve Alagül köylerindeki , 14 gün sonra sonlandırılmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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