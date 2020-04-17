Son dakika: Muş'ta 1 köy karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Muş'un Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi üzerine 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, Covid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır" denildi.
Muş'ta daha önce de merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesi ile Yazla, Alagül, Güneyik, Yazbaşı, Demirkapı ve İyikomşu köyleri karantinaya alınmıştı. Yazla ve Alagül köylerindeki karantina, 14 gün sonra sonlandırılmıştı.
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