Fransa'nın ölüme terk ettiği Zekeriya Kılınç'a Türkiye sahip çıktı
Fransa'da yaşayan 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, geçirdiği kalp krizi sonrası ölüme terk edildi. Lyon Başkonsolosluğu'nun gönderdiği doktorun yaptığı muayenede hala şansının oldu��unun belirtilmesi üzerine eşi Türkiye'den yardım istedi. Zekeriya Kılınç, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Fransa'nın Lyon şehrinde yaşayan Karamanlı 3 çocuk babası 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
FİŞİ ÇEKİLMEK İSTENDİ
Doktorlar, kalbi atıp fonksiyonlarının devam etmesine rağmen beyin fonksiyonları durduğu gerekçesiyle Türk vatandaşının, bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişini çekmek istiyordu.
Kılınç'ın ailesi ise Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu'nun gönderdiği doktorun yaptığı muayenede hala şansı olduğunu söylemesi üzerine buna karşı çıkmış, bu yüzden Zekeriya'nın Türkiye'ye götürülerek orada tedavi edilmesini talep etmişti.
LYON BAŞKONSOLOSLUĞU YALNIZ BIRAKMADI
Sürecin en başından beri Kılınç'ı yalnız bırakmayan Lyon Başkonsolosluğu, son olarak gurbetçi vatandaşı havalimanına götürecek ambulansı dahi ayarlayarak, Zekeriya Kılınç'ın tedavi için Türkiye'ye gönderilmesinde büyük rol oynadı.
TÜRKİYE UÇAK YOLLADI
33 yaşındaki Karamanlı gurbetçiyi almak için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçak, Kılınç'ı alarak Türkiye'ye getirdi...
İLK DEĞERLERİ OLUMLU
Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla alınarak perşembe gecesi Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Zekeriya Kılınç'ın, ilk değerlerinin pozitif olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İngiltere'den gelen 61 kişi yurda yerleştirildi
- THY 349 Türk'ü daha ülkeye getirdi
- İstanbul'da drone destekli denetleme
- 'Filmlerde olan gerçekmiş! Terk edilmiş bir şehirde gibiyim'
- Vali Yerlikaya alınan tedbirleri açıkladı
- 1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler
- Hurda otomobili son model arabaya çevirdi!
- Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...
- Terör propagandası yapan 2 kişi hakkında soruşturma
- Türkiye Somali'ye yardım gönderdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...
- Hafta sonu açık olan yerler: 18 Nisan'da bakkallar, marketler, kargolar, sucular çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?
- Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama
- 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri