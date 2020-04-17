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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma yasağı için alınan tedbirleri açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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VALİ YERLİKAYA ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI

, koronavirüsle mücadele kapsamında 31 il için alınan 2 günlük hakkında İstanbulluları uyardı. Vali Yerlikaya, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

2 günlük kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

İşte Yerlikaya'nın açıkladığı o tedbirler:

1- COVID19 salgını nedeniyle; 17 Nisan 2020 Cuma günü saat:23.59 itibariyle; Deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır,

2-Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaktır.

3-İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorundadır, personelin kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir.

4-20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirim sağlanacaktır.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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