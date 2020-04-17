İngiltere'den gelen 61 kişi Kırıkkale'de yurda yerleştirildi
Türkiye yurt dışındaki vatandaşları yurda getirmeye devam ediyor. İngiltere'de bulunan 61 kişi Türkiye'ye getirilerek Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
İngiltere'den getirilen 61 kişi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 61 kişi, polis eşliğinde 3 otobüsle Kırıkkale'ye ulaştı.
BİNALARIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Türkiye Somali'ye yardım gönderdi
- 1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler
- THY 349 Türk'ü daha ülkeye getirdi
- Fransa'nın ölüme terk etti Türkiye sahip çıktı
- Hurda otomobili son model arabaya çevirdi!
- 'Filmlerde olan gerçekmiş! Terk edilmiş bir şehirde gibiyim'
- Vali Yerlikaya alınan tedbirleri açıkladı
- İstanbul'da drone destekli denetleme
- Terör propagandası yapan 2 kişi hakkında soruşturma
- Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...
- Hafta sonu açık olan yerler: 18 Nisan'da bakkallar, marketler, kargolar, sucular çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?
- Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama
- 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri