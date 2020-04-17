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İngiltere'den gelen 61 kişi Kırıkkale'de yurda yerleştirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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İNGİLTERE'DEN GELEN 61 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye yurt dışındaki vatandaşları yurda getirmeye devam ediyor. İngiltere'de bulunan 61 kişi Türkiye'ye getirilerek 'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

İngiltere'den getirilen 61 kişi, yeni tip tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere 'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 61 kişi, polis eşliğinde 3 otobüsle Kırıkkale'ye ulaştı.

BİNALARIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.

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